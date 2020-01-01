PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

ГТС транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом з Газпромом

Оператор ГТС України заявив про продовження транзиту російського газу згідно з новою угодою між Газпромом і Нафтогазом України.

ГТС транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом з Газпромом

Оператор ГТС України заявив про продовження транзиту російського газу згідно з новою угодою між Газпромом і Нафтогазом України, яка прийшла на зміну попередньому 10-річного контракту.

– Ми вже транспортували в ЄС перші кубометри газу по новому транзитному контракту, відтепер вже за європейськими правилами в міждержавних точках, ГТС працює в штатному режимі, – йдеться у повідомленні ОГТСУ в Facebook.

Читайте: У Відні Нафтогаз та Газпром узгоджують новий контракт

Згідно з оновленим урядом 18 вересня плану анбандлінга Нафтогазу України, новим оператором ГТС є ТОВ ОГТСУ.

Новий оператор 31 грудня 2019 завершив підписання межоператорских угод з компаніями-операторами сусідніх ГТС.

Нагадаємо, Кабмін дозволив Нафтогазу підписати з Газпромом угоду про транспортування газу на 2020-2024 рр та про врегулювання суперечок.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Газовий компроміс: Коболєв розкрив деталі транзитної угоди між Україною та РФ
Газовий компроміс: Коболєв розкрив деталі транзитної угоди між Україною та РФ
Дмитро Медведєв
Вигідний компроміс: Медведєв оцінив транзитний контракт з Україною
Андрій Коболєв
Новий транзитний контракт з РФ: Коболєв назвав козирі України
Газової війни не буде! Україна та РФ підписали транзитну угоду – за добу до Нового року
Газової війни не буде! Україна та РФ підписали транзитну угоду – за добу до Нового року
Україна та Росія підписали контракт на транзит газу
Україна та Росія підписали контракт на транзит газу
Кабмін дозволив угоду Нафтогазу з Газпромом про транспортування газу на 2020-2024
Кабмін дозволив угоду Нафтогазу з Газпромом про транспортування газу на 2020-2024
газпром
Україна підписала мирову угоду з Газпромом щодо штрафу АМКУ на $7,4 млрд
У Відні закінчилися переговори з Газпромом – Макогон
У Відні закінчилися переговори з Газпромом – Макогон
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка