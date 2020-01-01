ГТС транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом з Газпромом

Оператор ГТС України заявив про продовження транзиту російського газу згідно з новою угодою між Газпромом і Нафтогазом України.

Оператор ГТС України заявив про продовження транзиту російського газу згідно з новою угодою між Газпромом і Нафтогазом України, яка прийшла на зміну попередньому 10-річного контракту.

– Ми вже транспортували в ЄС перші кубометри газу по новому транзитному контракту, відтепер вже за європейськими правилами в міждержавних точках, ГТС працює в штатному режимі, – йдеться у повідомленні ОГТСУ в Facebook.

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Згідно з оновленим урядом 18 вересня плану анбандлінга Нафтогазу України, новим оператором ГТС є ТОВ ОГТСУ.

Новий оператор 31 грудня 2019 завершив підписання межоператорских угод з компаніями-операторами сусідніх ГТС.

Нагадаємо, Кабмін дозволив Нафтогазу підписати з Газпромом угоду про транспортування газу на 2020-2024 рр та про врегулювання суперечок.