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Факти / Україна

Під час обміну полоненими звільнили 81 людину – Зеленський

За результатом обміну полоненими Україні вдалося звільнити 81-го українця, проте не всі повернулися з ОРДЛО.

Владимир Зеленский

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що за результатами обміну полоненими звільнили 81-го українця.

Однак повертатися на підконтрольну Україні територію вирішили 76 людей.

– Вони залишилися в ОРДЛО, оскільки у них там сім’ї. Якщо вони вирішать приїхати сюди, то ми забезпечимо їх усім необхідним, – сказав Зеленський.

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Президент додав, що цей обмін полоненими знаменує виконання першої частини домовленостей, яких досягли на зустрічі у нормандському форматі.

У свою чергу представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська заявила, що 17 осіб, які відбувають покарання в Україні, відмовилися повертатися в ОРДЛО.

Ще 30 осіб відмовилися від участі в обміні полоненими.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що однією з умов обміну було включення екс-беркутівців до списку.

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