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Факти / Україна

Вже цієї зими – Мендель розповіла про строки нового обміну полоненими

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що узгодження списків для нового обміну полоненими може розпочатися уже в січні 2020 року.

Вже цієї зими – Мендель розповіла про строки нового обміну полоненими

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель узгодження списків для наступного етапу взаємного звільнення полонених має розпочатися вже в січні 2020 року.

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Вона додала, що за умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року.

Мендель зазначила, що йдеться про звільнення українців, зокрема і кримчан, які знаходяться у Криму та на території РФ, і росіян, які перебувають в Україні.

Нагадаємо, під час обміну полоненими Україні вдалося звільнити 76 громадян. Проте заради цього в ОРДЛО довелося віддати 127 осіб.

Фото: Iuliia Mendel

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