Зеленський привітав українців з прийдешнім Різдвом

Володимир Зеленський нагадав, що відома різдвяна пісня Щедрик – це надбання українського народу.

У Святий вечір президент Володимир Зеленський нагадав, що колядку дзвонів, написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях.

Так український Щедрик дарує різдвяний дух у всьому світі.

– Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю.

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Володимир Зеленський також привітав українців з прийдешнім Різдвом.

– Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода та настане мир у кожній родині! – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого новорічного привітання звернувся до українців кримськотатарською мовою.