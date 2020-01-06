Зеленський привітав українців з прийдешнім Різдвом

Володимир Зеленський нагадав, що відома різдвяна пісня Щедрик – це надбання українського народу.
У Святий вечір президент Володимир Зеленський нагадав, що колядку дзвонів, написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях.
Так український Щедрик дарує різдвяний дух у всьому світі.
– Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю.
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Володимир Зеленський також привітав українців з прийдешнім Різдвом.
– Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода та настане мир у кожній родині! – написав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого новорічного привітання звернувся до українців кримськотатарською мовою.