Традиційно на Святвечір у Львові встановили Різдвяного Дідуха, якого напередодні виготовили майстри Музею народної архітектури та побуту імені Шептицького.

Мешканці та гості Львова долучилися до святкової ходи та разом з мером міста Андрієм Садовим покрокували до місця встановлення Дідуха.

Святкова хода розпочалася о 12.00 біля ратуші. Після цього люди зібралися у колону та пройшлися центральною площею міста, а також вулицями Беринди й Театральною.















З танцями та співами: у Львові встановили Різдвяного Дідуха / 4 фотографии

Традиційно Дідуха встановили на площі Яворського. Його виготовили із соломи та прикрасили різнобарвними стрічками.











З танцями та співами: у Львові встановили Різдвяного Дідуха / 3 фотографии

Висота різдвяного символа – 4 метри.

– Дорогі львів’яни й гості нашого міста! Хочу привітати всіх нас зі святами. Хочу, щоб сьогодні, на Святу вечерю, кожна родина зібралася вдома за своїм родинним столом. Я б хотів, що ми сьогодні були всі разом, згадали тих, когось сьогодні між нами немає, щоб сьогодні ми запросили до Львова тих, хто на самоті, тому що це велике родинне свято для нашого міста, для України й для всіх українців в цілому світі, – сказав Андрій Садовий.

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Окрім того, для львів’ян та гостей міста виступали творчі колективи: зразковий дитячий фольклорний ансамбль пісні Джерельце, хор Гомін та ансамбль Горгани.

Раніше предстоятель ПЦУ Епіфаній розповів, як святкував Різдво у дитинстві, а також, яка колядка йому подобається найбільше.

Джерело: Львівська міська рада