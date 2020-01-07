Российская блогер Александра Митрошина, на встрече с которой в Киеве задержали нескольких активистов, заявила, что не является пропагандисткой российских СМИ.

Российская блогер Александра Митрошина рассказала, что во время встречи в Киеве, на которой задержали нескольких активистов, обсуждали вопросы насилия в семье, блогерства и активизма.

Она добавила, что не поддерживает аннексию Крыма Россией, а также не имеет отношения к государственным СМИ РФ.

По ее словам, у встречи в Киеве не было никакой политической подоплеки.

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Митрошина также прокомментировала информацию о том, что якобы работала на канале Россия 1.

– С 2014 по 2017 год я работала на радио Москва ФМ и вела передачу про автомобили. Вижу просто, что многие украинские СМИ пишут, что я работаю на канале Россия 1 и занимаюсь пропагандой, – сообщила блогер.

Она добавила, что из-за борьбы с домашним насилием в РФ ее обвиняют в антироссийской политике.

К слову, в декабре 2019 года в Украину не пустили журналистку пропагандистского телеканала НТВ Александру Тонких, поскольку она незаконно посещала Крым.

Источник: Митрошина негодует

Фото: Митрошина негодует