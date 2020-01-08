З 1 січня податки в Україні треба платити на нові IBAN-рахунки.

Їх також впровадять у системі електронного адміністрування ПДВ та реалізації пального й етилового спирту, для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та депозитні рахунки митних органів.

Рахунки, що діяли раніше, є закритими, а кошти, сплачені на такі рахунки, не зараховуються, а повертаються платникам як нез’ясовані надходження.

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– Реквізити нових рахунків розміщенні на вебпорталі Казначейства та на вебсторінках головних управлінь Казначейства в областях та місті Києві. Крім цього, реквізити зазначених рахунків можна отримати у відповідних органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, – зазначають у Казначействі.

Нові рахунки для сплати податків можна знайти тут. Раніше Факти ICTV писали, що невелике послаблення гривні перед Новим роком пов’язано зі спекулятивним попитом, але в 2020 році національная валюта продовжить курс на зміцнення.

Джерело: Державна казначейська служба України