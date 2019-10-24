PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Порушив – заплати! За що і як можуть покарати пішоходів в Україні

Кожного дня в Україні відбуваються десятки ДТП. Багато з них трапляються з вини пішоходів.

Штрафи для пішоходів

Найпоширеніші порушення – це переходи на червоне світло і у недозволених місцях.

Більшість таких безвідповідальних вчинків призводять до смерті і не тільки тих, хто їх вчиняє.

Якщо зі штрафами для водіїв більш-менш зрозуміло, то пішоходи практично позбавлені відповідальності за свої порушення. Вони з легкістю піддають себе смертельній небезпеці та інших учасників дорожнього руху.

Штрафи для пішоходів в Україні передбачені Адміністративним кодексом. Також варто зазначити, що це по суті лише один штраф, але за кілька порушень.

Читайте: Штраф за водіння без прав в Україні 2019 TruCam на дорогах: наскільки законний та скільки порушників сплатили штрафи Повідомив про порушення ПДР - отримай гроші: як працює додаток DashcamUa

Штраф за перехід проїжджої частини в недозволеному місці або порушення сигналів світлофора або регулювальника, тобто перехід на червоне світло. У будь-якому з варіантів – штраф буде один.

Які штрафи для пішоходів, передбачені в Україні у 2019 році:

Стаття 127, частина перша Адміністративного кодексу

  • Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху (регулювальник, світлофор)
  • Перехід дороги в недозволеному місці
  • Перехід дороги безпосередньо перед автомобілем (раптовий вихід на проїжджу частину).

Штраф – три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян – 51 грн.

Якщо пішохід порушив правила в стані алкогольного сп’яніння, тоді штраф складе вісім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 136 грн.

Якщо перехід дороги на червоний призвів до виникнення аварійної ситуації, тоді згідно статті 127 частини 4 на пішохода може бути накладено штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 170 грн.

Факти ICTV розповідали про те, як ловлять порушників ПДР і чи можна стерти дані з камер.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Штраф за водіння без прав в Україні 2019
Штраф за водіння без прав в Україні 2019
Закохані
Публічний секс: де можна зайнятися і що за це буде
У 17 разів вище норми: у Києві п’яний батько поїхав “катати” немовля
У 17 разів вище норми: у Києві п’яний батько поїхав “катати” немовля
TruCam на дорогах: наскільки законний та скільки порушників сплатили штрафи
TruCam на дорогах: наскільки законний та скільки порушників сплатили штрафи
пішоходи
Пішоходи стають жертвами неуважних водіїв: небезпечні дороги Миколаївщини
Під Тернополем п'яний водій збив на смерть двох хлопців
Під Тернополем п’яний водій збив на смерть двох хлопців
Рада збільшила штрафи за відмову у пільговому проїзді
Рада збільшила штрафи за відмову у пільговому проїзді
Штраф до $250 тисяч! За слово “нелегал” у Нью-Йорку каратимуть
Штраф до $250 тисяч! За слово “нелегал” у Нью-Йорку каратимуть
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка