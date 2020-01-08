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Факти / Україна

40 годин на роботі та гнучкий графік: що змінить новий Трудовий кодекс

Проект нового Трудового кодексу визначає поняття “трудові відносини”, види трудових договорів та підстави їхнього розірвання.

40 годин на роботі та гнучкий графік: що змінить новий Трудовий кодекс

Верховна Рада опублікувала ініційований Кабінетом міністрів законопроект Про працю, який покликаний змінити ухвалений ще в 1971 році Кодекс законів про працю.

У проекті нового Трудового кодексу є 98 статей, які розподілені за десятьма розділами.

Серед іншого в тексті чітко прописується поняття “трудові відносини” (стаття 12) і те, що підставою для їх виникнення є трудовий договір.

Також у законопроекті визначено шість ознак трудових відносин (стаття 13) і види трудових договорів: безстроковий, строковий, короткостроковий (він укладається на термін до двох місяців), сезонний, з нефіксованим робочим часом, учнівський трудовий договір і трудовий договір із домашнім працівником (стаття 17).

Підставами припинення трудового договору можуть бути такі причини: закінчення терміну трудового договору, згода сторін, розірвання трудового договору з ініціативи працівника, розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, незалежні від волі сторін підстави, підстави, передбачені трудовим договором, або інші підстави, передбачені законом.

Серед іншого в статті йдеться, що “працівник має право в будь-який час за власною ініціативою розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця письмово або зазначеними в трудовому договорі засобами електронного зв`язку не менше ніж за дві тижні”.

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Стаття 35 передбачає, що роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником. При цьому про рішення розірвати він повинен повідомити працівника письмово або засобами електронного зв`язку у визначений термін.

Крім цього, законопроект передбачає, що нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин протягом кожного семиденного періоду (Стаття 48).

Урядовий законопроєкт також передбачає визначення в законодавстві гнучкого режиму робочого часу та дистанційної (надомної) роботи.

Нагадаємо, замість трудових книжок інформацію про стаж українці зможуть отримувати онлайн.

Фото: Dreamstime

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