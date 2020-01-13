Дозвіл на поїздку: як зміниться безвіз із ЄС з 2021

Представництво України при Європейському союзі нагадало українцям, що з 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), що означає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для громадян третіх країн.

З 2021 року перед поїздкою до держав-членів ЄС громадянам України необхідно буде отримати попередній дозвіл на поїздку шляхом подання онлайн-заявки.

Видача авторизації на подорож займатиме декілька хвилин у разі відсутності застережень у правоохоронних органів ЄС або елементів, що потребують подальшого вивчення.

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За кожне звернення заявник повинен буде сплатити комісію в розмірі 7 євро (для осіб, молодших 18 та старших 70 років – безкоштовно). Авторизація буде дійсна протягом 3 років або до завершення терміну дії проїзного документа, зареєстрованого при поданні заявки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав останній закон, необхідний для відкриття промислового безвізу з ЄС.

Джерело: Представництво України при Європейському союзі