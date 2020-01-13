Олена Зеленська увійшла до ради музею Мистецький арсенал – указ

Президент Володимир Зеленський 13 січня підписав указ №3/2020, яким оновив склад ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал.

Згідно з документом, новим головою ради став міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, а секретарем – гендиректор Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

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До складу ради увійшла також дружина глави держави Олена Зеленська та ще 13 осіб:

Дмитро Кулеба, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; Сергій Борзов, керівник Державного управління справами; Гео Лерос, радник президента, депутат Верховної Ради від фракції Слуга народу; Ольга Балашова, заступник гендиректора Національного художнього музею; Катерина Чуєва, гендиректор Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків; Олександр Ройтбурд, директор Одеського художнього музею; Вадим Карп’як, журналіст, культуролог; Вахтанг Кебуладзе, філософ, письменник; Гліб Вишлінський, директор громадської організації Центр економічної стратегії; Зеновій Мазурик, експерт з музейної справи; Владислав Піоро, голова правління громадської організації Український центр розвитку музейної справи; Олександр Пасхавер, вчений-економіст; Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом.

Зеленський також визнав таким, що втратив чинність, указ про склад ради, підписаний п’ятий президент Петром Порошенко, яким призначив співголовою Мистецького арсеналу свою дружину Марину Порошенко.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська займатиметься реформою харчування дітей в школах.