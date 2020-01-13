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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Керівники Мінкульту отримали рекордні зарплати у грудні – декларації

Сукупний заробіток Міністерства культури, молоді та спорту за грудень місяць 2019 року склав понад 2 млн грн.

Про це свідчать дані в деклараціях голови Мінкульту Володимира Бородянського та його заступників.

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Скільки керівники Мінкульту заробили у грудні:

  • Відповідно до декларації, міністр Володимир Бородянський отримав 112 тисяч 904 гривень.
  • Перший заступник міністра Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч 72 гривні. 16 грудня – 157 тисяч 51 гривні, а 27 грудня – 248 тисяч 21 гривню.
  • Заступниця міністра Ірина Подоляк задекларувала 394 тисяч 710 гривень доходу. 16 грудня вона отримала 154 тисяч 232 гривень, 27 грудня – ще 240 тисяч 478 гривень.
  • Заступник міністра Володимир Шумілін 16 грудня отримав 154 тисяч 233 гривні.
  • Ще один заступник Олексій Сівірін заробив 366 тисяч 68 гривень: 16 грудня – 151 тисяча 51 гривню, а 27 грудня – ще 215 тисяч 17 гривень.
  • Заступниця міністра Світлана Фоменко 27 грудня отримала 139 тисяч 303 гривні зарплати.
  • Державному секретареві Мінкульту Ростиславу Карандєєву у грудні виплатили 497 тисяч 709 гривень зарплати двома траншами: 99 тисяч 589 гривень 13 грудня і 398 тисяч 120 гривень 30 грудня.
  • Інший держсекретар Мінкульту Артем Біденко не декларував за грудень суттєві зміни майнового стану. Це означає, що або його аванс та зарплата не перевищують 101 тисячу гривень, які є обов’язковими для декларування, або він заповнить декларацію пізніше.

Як повідомлялося, Мінкульт планує запустити безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови.

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