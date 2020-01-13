Керівники Мінкульту отримали рекордні зарплати у грудні – декларації

Сукупний заробіток Міністерства культури, молоді та спорту за грудень місяць 2019 року склав понад 2 млн грн.

Про це свідчать дані в деклараціях голови Мінкульту Володимира Бородянського та його заступників.

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Скільки керівники Мінкульту заробили у грудні:

Відповідно до декларації, міністр Володимир Бородянський отримав 112 тисяч 904 гривень.

Перший заступник міністра Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч 72 гривні. 16 грудня – 157 тисяч 51 гривні, а 27 грудня – 248 тисяч 21 гривню.

Заступниця міністра Ірина Подоляк задекларувала 394 тисяч 710 гривень доходу. 16 грудня вона отримала 154 тисяч 232 гривень, 27 грудня – ще 240 тисяч 478 гривень.

Заступник міністра Володимир Шумілін 16 грудня отримав 154 тисяч 233 гривні.

Ще один заступник Олексій Сівірін заробив 366 тисяч 68 гривень: 16 грудня – 151 тисяча 51 гривню, а 27 грудня – ще 215 тисяч 17 гривень.

Заступниця міністра Світлана Фоменко 27 грудня отримала 139 тисяч 303 гривні зарплати.

Державному секретареві Мінкульту Ростиславу Карандєєву у грудні виплатили 497 тисяч 709 гривень зарплати двома траншами: 99 тисяч 589 гривень 13 грудня і 398 тисяч 120 гривень 30 грудня.

Інший держсекретар Мінкульту Артем Біденко не декларував за грудень суттєві зміни майнового стану. Це означає, що або його аванс та зарплата не перевищують 101 тисячу гривень, які є обов’язковими для декларування, або він заповнить декларацію пізніше.

Як повідомлялося, Мінкульт планує запустити безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови.