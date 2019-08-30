$150 на місяць: в Україні можуть з’явитися спеціальні будинки для оренди

Серпень – піковий сезон для здачі житла. Ажіотаж і в ріелторів, і в спеціальних групах у соцмережах. 70% орендного помешкання в Україні – тіньові.

При цьому оренда житла в Україні – це завжди ризик для обох сторін. Якщо укладати договір, то закон переважно на боці орендарів. Той, хто винаймає житло, може розірвати угоду фактично будь-коли, а виселити просто так його неможливо за законом. Хіба якщо він не платить півроку за квартиру чи пошкодив майно і це доведено в суді.

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А от власники житла усіляко ухиляються від договорів. Бо вони є реальним доказом того, що квартиру здають, а отже, мають сплачувати податки.

На думку експертів, варто було б, відмовитися від податку на додану вартість у 20%, через який багато власників квартир йдуть у тінь, і взагалі не платять в бюджет, а встановити менший податок. Приміром, у 5-10%, і сплата якого була б доступною для всіх орендодавців.

Вивести з тіні та урегулювати цінову політику могли би спеціально збудовані будинки для оренди. Такі є у Європі, квартири тут здають бюджетникам та малозабезпеченим. Зводити таке житло для працівників вирішила й Україна, гроші хочуть брати в західних кредиторів.

Тоді вартість такої квартири коштуватиме $150 на місяць, це ініціатива попереднього уряду. Однак передаючи справи вони запевнили, що нова влада підтримає.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як не потрапити на шахраїв купуючи житло.

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