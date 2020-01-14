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Факти / Україна

Протести проти ринку землі в Києві: перекрита вулиця Грушевського

У центрі Києва протестувальники проти відкриття ринку землі перекрили вулицю Грушевського, яка веде в урядовий квартал.

Також перекрита вулиця Шовковична.

Протестувальники ходять по пішохідному переходу і пропускають по кілька авто.

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Поліцейські і Нацгвардія посилили заходи безпеки, щоб не допустити порушень громадського порядку і забезпечити мирне проведення акцій.

Правоохоронці закликали організаторів та учасників дотримуватися норм законодавства та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків.

До речі, на ранок вівторка було анонсовано початок безстрокової акції протесту аграріїв проти відкриття ринку землі біля будівлі Верховної Ради.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати повинні розглядати закон про ринок землі. Раніше Факти ICTV розповідали про те, що близько $85 млрд Україна може отримати за 10 років після відкриття ринку землі.

Фото: PavlovskyNews

Джерело: Інтерфакс-Україна

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