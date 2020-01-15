Збиття літака МАУ: Росія могла порушити міжнародні санкції, продавши Ірану ЗРК Тор

Росія могла продати Тегерану зенітно-ракетний комплекс Тор, з якого іранські військові збили літак МАУ, порушуючи міжнародні санкції.

Про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко.

За його словами, це питання повинно бути важливою частиною розслідування авіакатастрофи, щоб притягнути до міжнародної відповідальності тих людей і ті компанії, які продали зброю підсанкційному Ірану.

Однак Єльченко підкреслив, що нині головною метою розслідування має бути питання відповідальності Тегерана за трагедію.

Читайте: Влучання двох ракет і падіння: нове відео катастрофи літака МАУ в Ірані

– Оскільки Іран повністю визнав свою участь і свою провину в цій трагедії, я сподіваюся, що цей шлях буде пройдено іранською стороною до кінця і вона виплатить всі належні компенсації, – сказав посол.

Раніше у ЗМІ з’являлися повідомлення, що український літак збили ракетною системою земля-повітря Тор-М1, виробленою у Росії.

З 1979 року Іран перебуває під санкціями окремих країн, зокрема США, і міжнародних організацій. Вони стосуються також обмеження на продаж зброї до країни.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.