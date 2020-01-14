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Як ракета влучила в літак МАУ: іранця, який зняв на відео катастрофу, затримали

Громадянин Ірану, який зняв та опублікував відео катастрофи літака МАУ в Тегерані, затриманий Корпусом вартових ісламської революції для допиту. Про це повідомило агентство Фарс з посиланням на заяву КВІР.

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На відео відображено момент попадання іранської ракети в український літак.

Зазначається, що метою затримання є з’ясування обставин інциденту.

Корпус вартових ісламської революції – елітна іранська військово-політична формація, створенау 1979 році з воєнізованих загонів ісламських революційних комітетів.

Нагадаємо, провину в аварії українського лайнера МАУ в Тегерані 8 січня на себе взяв саме Корпус вартових ісламської революції, бійці якого поцілили ракетою в літак. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”. Система ППО Ірану прийняла літак за крилату ракету.

Фото: Getty Images

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