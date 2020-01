Як ракета влучила в літак МАУ: іранця, який зняв на відео катастрофу, затримали

Громадянин Ірану, який зняв та опублікував відео катастрофи літака МАУ в Тегерані, затриманий Корпусом вартових ісламської революції для допиту. Про це повідомило агентство Фарс з посиланням на заяву КВІР.

На відео відображено момент попадання іранської ракети в український літак.

Зазначається, що метою затримання є з’ясування обставин інциденту.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4

— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020