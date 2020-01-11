Лідери України, Франції та Німеччини обговорять ситуацію на Донбасі

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном, під час якої лідери країн домовилися здійснити трьохсторонній дзвінок між президентами України, Німеччини та Франції, аби обговорити стратегію врегулювання конфлікту на Донбасі.

Лідери двох країн також обговорили подальші кроки на виконання домовленостей, досягнутих у рамках нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі.

Володимир Зеленський поінформував президента Франції про актуальну безпекову ситуацію на Донбасі.

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Володимир Зеленський поінформував президента Франції про актуальну безпекову ситуацію на Донбасі.

– Сторони домовилися про тристоронній дзвінок у форматі Україна – Франція – Німеччина найближчим часом. Еммануель Макрон погодився відвідати Київ на запрошення Володимира Зеленського, – повідомили в ОП.

Раніше Факти ICTV писали, що позитивним підсумком зустрічі в нормандському форматі було обговорення газового питання “без зради”.