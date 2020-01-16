Верховна Рада проголосувала за Олену Бабак на посаду міністра розвитку громад і територій 30 серпня 2019.

Альона Бабак народилася 27 вересня 1969 року у місті Кривий Ріг, а освіту за спеціальністю Іноземні мови здобула у Київському педагогічному інституті іноземних мов.

Має кваліфікацію вчителя французької та англійської мов із відзнакою.

У 1996 році Бабак здобула грант для навчання в США за підтримки фонду Едмунда Маскі, а у 1998 році закінчила Університет Олд Домініон за спеціальністю Бізнес адміністрування та фінанси, отримала ступінь магістра.

З 2004 року займає посаду члена правління і співзасновника Всеукраїнської благодійної організації Інститут місцевого розвитку. З 2012 року – член науково-консультативної ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Читайте: Склад Кабінету міністрів України (СПИСОК)

Її обрали народним депутатом Верховної Ради VIII скликання.

З 2014 року Бабак працювала членом робочої групи з питань реформування житлово-комунального господарства при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

У 2018 році вона входила до складу міжвідомчої робочої групи, яка готувала пропозиції щодо монетизації житлових субсидій.

За свою кар’єру вона написала 30 наукових праць, які стосувалися реформування житлово-комунального господарства і регулювання діяльності суб’єктів природних монополій.

До слова, Факти ICTV публікували біографію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Фото: Самопоміч