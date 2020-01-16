Строки запуску знову перенесли: коли з’явиться метро на Виноградар

Строк запуску метро на Виноградар у Києві знову перенесли. Роботи з продовження Сирецько-Печерської гілки столичного метрополітену відкладаються на рік.

– Зірвані строки на рік. На рік переноситься запуск, – заявив глава наглядової ради ПАТ Київметробуд (генпідрядник проекту) Олег Токарев.

Головний інженер будівництва метро на Виноградар Євген Шатайкін розповів, що у цей час роботи ведуться не в повному обсязі.

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– Ми були відведені від процесу закупівлі техніки. Техніка, яка закуплена, на сьогоднішній день не працює в повному обсязі з тими швидкостями, які були нами закладені. Ми катастрофічно відстаємо від графіка, – додав Шатайкін.

Раніше Факти ICTV писали, що нові станції метро Мостицька і Проспект Правди у мікрорайоні Виноградар відкриють у грудні 2021 року.