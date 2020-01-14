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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

2 млрд грн на кредити для бізнесу – Рада підтримала законопроект

Уряд передбачив 2 млрд грн, щоб із 1 лютого стартувала програма кредитів під 5-7-9% для підтримки мікро- та малого бізнесу.

– Щойно Верховна Рада підтримала урядовий законопроект №2589 в цілому — 261 голос ЗА! Це — гроші для урядової програми доступних кредитів для мікро- та малого бізнесу за ініціативою президента й уряду, – повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Державна програма дозволить надати доступні кредити за зниженою ставкою на відкриття власної справи, створити додатково близько 90 тис. легальних робочих місць лише у перший рік дії програми.

– Головне – програма дозволить українцям втілити свою бізнес-мрію тут, в Україні, і не шукати кращої долі за кордоном, – зазначив Гончарук.

Раніше Гончарук розповів, як знизяться ставки за кредитами у 2020 році.

Джерело: Олексій Гончарук 

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