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Факти / Україна / Політика

Міністр Бабак написала заяву про відставку – хто може її замінити

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак написала заяву про відставку за власним бажанням, повідомила заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

– Альона Бабак дійсно написала заяву про відставку за власним бажанням, – заявила Кравчук.

Читайте: Альона Бабак – що відомо про міністра розвитку громад та територій

Найімовірніше її замінить глава Івано-Франківської обласної державної адміністрації Денис Шмигаль.

Кравчук додала, що Шмигаль може також отримати статус віце-прем’єра України.

Раніше Факти ICTV розповідали детально про претендента на посаду міністра розвитку громад і територій у біографії Дениса Шмигаля.

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