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Церемонія прощання із загиблими в катастрофі МАУ відбудеться 19 січня

Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Міжнародні Авіалінії України в Ірані відбудеться в терміналі В міжнародного аеропорту Бориспіль.

Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до терміналу В о 12.00.

Попрощатися із загиблими можна з 13.00 до 19.00.

Інформацію про це оприлюднила авіакомпанія та підтвердили в Офісі президента.

Читайте: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: ідентифікували тіла всіх загиблих українців

Очільник іранського МЗС повідомив про готовність повернути тіла українців та залучити Україну до розшифрування чорних ящиків збитого Boeing.

Зі свого боку, Кабмін виділив по 200 тис. грн сім’ям загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані.

Джерело: Офіс президента

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