Церемонія прощання із загиблими в катастрофі МАУ відбудеться 19 січня

Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Міжнародні Авіалінії України в Ірані відбудеться в терміналі В міжнародного аеропорту Бориспіль.
Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до терміналу В о 12.00.
Попрощатися із загиблими можна з 13.00 до 19.00.
Інформацію про це оприлюднила авіакомпанія та підтвердили в Офісі президента.
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Очільник іранського МЗС повідомив про готовність повернути тіла українців та залучити Україну до розшифрування чорних ящиків збитого Boeing.
Зі свого боку, Кабмін виділив по 200 тис. грн сім’ям загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані.
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