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Факты / Украина / Общество

Церемония прощания с погибшими в катастрофе МАУ состоится 19 января

Церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании Международные Авиалинии Украины в Иране состоится в терминале В международного аэропорта Борисполь.

Доступ открыт для всех. Сбор при входе в терминал В в 12.00.

Проститься с погибшими можно с 13.00 до 19.00.

Информацию об этом обнародовала авиакомпания и подтвердили в Офисе президента.

Читайте: Авиакатастрофа МАУ в Иране: идентифицировали тела всех погибших украинцев

Глава иранского МИД сообщил о готовности вернуть тела украинцев и привлечь Украину к расшифровке черных ящиков сбитого Boeing.

Со своей стороны, Кабмин выделил по 200 тыс. грн семьям погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране.

Источник: Офис президента

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