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Факти / Україна

Вибори на Донбасі проведуть лише після виведення російських військ – Гілмор

Голова місії США в ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися лише після того, як Україна відновить контроль над кордоном з Росією.

Також для проведення вільних і справедливих виборів необхідно, аби тимчасово окуповані території покинули війська РФ і бойовики незаконних збройних формувань.

Гілмор звернув увагу на те, що ОБСЄ задокументувала щоденний потік вантажівок, залізничних вагонів та військової техніки з Росії на Донбас.

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– Цей неконтрольований потік персоналу і техніки є прямим викликом зусиллям з підготовки до проведення вільних і справедливих місцевих виборів на Донбасі, – сказав голова місії США в ОБСЄ.

Крім того, він закликав Росію припинити переслідування СММ ОБСЄ згідно з Мінськими домовленостями.

До слова, Україна у ТКГ наполягає на тому, аби ОБСЄ повторно верифікувала відведення важких озброєнь, адже безпекова ситуація на Донбасі залишається напруженою.

Джерело: РБК-Україна

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