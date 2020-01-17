Рада звільнила Яременка і призначила нового голову Комітету із зовнішньої політики

Депутати IX скликання під час засідання Верховної Ради проголосували за звільнення нардепа Богдана Яременка з посади голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

За відповідне рішення проголосували 317 народних обранців.

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Натомість парламент обрав головою Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва нардепа від фракції Слуга народу Олександра Мережка, звільнивши його від виконання обов’язків члена цього ж комітету.

Раніше заяву про відставку Яременка з посади голови комітету затвердили.

Нагадаємо, скандал навколо Богдана Яременка розгорівся після того, як журналісти підловили його на листуванні з повією.