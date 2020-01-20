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Факти / Україна / Політика

Фігуранта справи Гандзюк Павловського затримали

Офіс гепрокурора повідомив про підозру та затримав керівника злочинної організації, екс-помічника народного депутата України попередніх скликань – Ігоря Павловського.

Саме його підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

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За інформацією ЗМІ, адвокати та лікарі Павловського намагаються перешкодити його перевезенню до Києва.

У рамках слідства Ігоря Павловського мають доставити до Печерського районного суду Києва, де прокурори проситимуть обрати йому запобіжний захід у вигляді ув’язнення.

В Офісі генпрокурора також повідомили, що 9 особам повідомили про підозру, а також провели більше 30 обшуків, в ході яких було вилучено різного виду вогнепальну зброю та інші речі. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що сьогодні Факти ICTV розповідали про те, що СБУ проводить у Херсоні масові обшуки.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Dreamstime

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