Ellinair відкриває нові рейси з Києва – напрямки

Популярна грецька авіакомпанія Ellinair з 22 квітня 2020 року запускає прямі рейси з аеропорту Київ до Греції.
Тепер перельоти здійснюватимуться з аеропорту Київ ім. І. Сікорського (Жуляни) за напрямками:
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Рейси до Іракліону (Крит) виконуватимуться з 26 квітня до 10 жовтня, на острів Корфу з 28 травня до 11 жовтня, на острів Закінф – з 25 травня до 5 жовтня.
Відзначимо, раніше перельоти виконувалися з аеропорту Бориспіль.
Нагадаємо, авіакомпанія Aigle Azur відкриває рейси з Києва.
Джерело: Міжнародний аеропорт Київ
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