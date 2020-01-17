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Ellinair відкриває нові рейси з Києва – напрямки

Популярна грецька авіакомпанія Ellinair з 22 квітня 2020 року запускає прямі рейси з аеропорту Київ до Греції.

Тепер перельоти здійснюватимуться з аеропорту Київ ім. І. Сікорського (Жуляни) за напрямками:

  • Закінф;
  • Корфу;
  • Крит.

Читайте: Авіакомпанія Ernest Airlines зупиняє всі рейси

Рейси до Іракліону (Крит) виконуватимуться з 26 квітня до 10 жовтня, на острів Корфу з 28 травня до 11 жовтня, на острів Закінф – з 25 травня до 5 жовтня.

Відзначимо, раніше перельоти виконувалися з аеропорту Бориспіль.

Нагадаємо, авіакомпанія Aigle Azur відкриває рейси з Києва.

Джерело: Міжнародний аеропорт Київ

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