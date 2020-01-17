Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект №0901 Про повну загальну середню освіту.
Міністерство освіти і науки пояснює, які зміни для учнів, вчителів, батьків та освітніх управлінців принесе цей закон.
Що зміниться для учнів
- зарахування дітей до початкової школи без жодних конкурсів;
- діти з особливими освітніми потребами зможуть навчатися в звичайних школах за власною освітньою траєкторією;
- діти на тривалому стаціонарному лікуванні отримають захищене законом право здобувати освіту в медзакладах.
Закон вперше відкриває можливість надання учням, що цього потребують, індивідуальних та/або групових консультацій на базі школи за рахунок держави.
Учні самостійно зможуть обирати предмети, які бажають вивчати.
Тепер існуватиме три адаптаційні цикли навчання – 1-2 класи, 5-6 класи та 10 клас.
Закон передбачає:
- чіткі повноваження учнівського самоврядування;
- право керівнику учнівського самоврядування на невідкладний прийом керівником закладу освіти;
- право учнів через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу;
- реалізацію права кожної української дитини на оволодіння державною мовою.
Що зміниться для вчителів
- педагогічна автономія;
- зростання зарплати;
Документ передбачає більше доплат для вчителів, зокрема від 10 до 20% від зарплати за завідування ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортивними залами.
- педагогічна інтернатура;
Закон встановлює державні гарантії на підвищення кваліфікації вчителя та передбачає його співфінансування з державного та місцевих бюджетів, можливість підвищувати кваліфікацію у недержавних провайдерів, створення нових центрів професійного розвитку педагогічних працівників.
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Що зміниться для батьків
- Безпечніше середовище для дітей;
- Право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти.
Що зміниться для управлінців
Закон відкриває можливість стати вчителем людині з будь-якою, а не лише педагогічною, вищою освітою. Директор може займати свою посаду не більше двох термінів по шість років поспіль в одному закладі.
Закон також передбачає, що в межах конкурсу директор обов’язково повинен буде представити стратегічний план розвитку закладу.
Закон передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів, зокрема на:
- формування структури закладу та штатного розпису;
- встановлення доплат, надбавок, виплати матеріальної допомоги, премій та/або їхніх розмірів, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладів загальної середньої освіти;
- оплату підвищення кваліфікації педпрацівників;
- укладення цивільно-правових угод для забезпечення діяльності закладу.
До слова, Верховна Рада 18 грудня ухвалила законопроект щодо вдосконалення ситеми вищої освіти в Україні та наближення її до стандартів ЄС.