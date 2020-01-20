Арахамія і Тимошенко посперечалися у прямому ефірі через зарплати чиновників

Народні депутати від Слуги народу та Батьківщина Давид Арахамія та Юлія Тимошенко посперечалися у прямому ефірі Свободи слова на ICTV щодо зарплат членів наглядової ради Укроборонпрому та голови Укрпошти.

Арахамія заявив, що інформація Тимошенко про те, що членам наглядової ради Укроборонпрому платять 300-400 тис. грн. є фейком.

– Усі п’ятеро членів працюють без зарплати, – сказав він.

На це Тимошенко попросила Арахамію назвати зарплату Мустафи Найєма як члена наглядової ради.

– Він не член наглядової ради Укроборонпрому, він заступник, має якусь там зарплату, я не знаю яку, – відповів голова фракції партії Слуга народу.

Після цього Арахамія заявив, що інформація про те, що голова Укрпошти отримує 2 млн грн – фейк.

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– Я казала, що 1 млн 800 тис. грн, – втрутилася Тимошенко. На її прохання до Арахамії назвати зарплату голови Укрпошти він відповів:

– Я не знаю. Гарантую, що менше 1 млн грн. Готовий вибачитися, якщо там зарплата дійсно 1 млн 800 тис. грн.

До слова, заступник гендиректора Укроборонпрому з питань взаємодії з органами державної влади Мустафа Найєм розкрив, скільки грошей отримав у грудні.