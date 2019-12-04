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Факти / Україна / Політика

Подивився і зберіг: Киву застали в Раді з “полуничкою” (18+)

Народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Ілля Кива знову розважається у сесійній залі Верховної Ради, переглядаючи відеоролик, де тренер сів на обличчя спортсмена.

Подивився і зберіг: Киву застали в Раді з “полуничкою” (18+)

Ілля Кива під час голосування у Раді дивився на телефоні відеоролик, як один чоловік знімає шорти і голими сідницями сідає на обличчя іншого чоловіка.

Після того, як депутат ОПЗЖ передивився відео, він зберіг собі його на телефон.

Це уже не перший випадок, коли депутат дещо дивно поводиться у сесійній залі. Раніше в мережу потрапило відео, де Кива торкав себе за інтимні місця після дзвінка до жінки, яка у його телефоні значиться – Юля конкурс краси Одеса.

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До слова, у 2017 році, ще будучи радником міністра внутрішніх справ, Кива похвалився пікантними подробицями свого особистого життя. Тоді він опублікував знімок на тлі жіночих сідниць.

Фото: УНІАН

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