Володимир Зеленський взяв участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який проходить з 21 до 24 січня. Президент України виступив під час сесії другого дня.

В рамках заходу у Зеленського також заплановані зустрічі з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародними фінансовими організаціями.

Факти ICTV вибрали головне з промови лідера держави на ВЕФ.

Далі – пряма мова.

Про світову безпеку

Наступні покоління, страждаючи від бідності, обмеженого доступу до їжі, дорікатимуть кожному світовому лідеру за те, що мали шанс домовитись, але не скористались.

Потрясіння стали для людства звичкою. Я точно знаю, що кажу, бо шостий рік в моїй країні йде війна. Шостий рік, як Росія анексувала частину території.

Світ потребує переосмислення та оновлення правил, особливо правил міжнародної безпеки. Світ не може бути згуртованим тільки у Facebook, коли репостить виступ Грети Тунберг, пожежу в Австралії або збитий український Boeing.

Через тиждень це втрачає актуальність, а у стрічку “стукає” новий гучний інформаційний привід.

Про те, чому треба інвестувати в Україну

Багато світових “єдинорогів” починали з божевільних ідей, кількох працівників та офісів у власному гаражі. Тому, немає нічого неможливого.

За ці роки наша країна зробила декілька кроків назад, але ми не відступили. Ми брали відстань для рішучого стрибка.

Україна – це саме те місце, де трапляються дива. Моя мета – щоб у підручниках поруч із кейсами Японії, Південна Кореї, Сінгапуру з’явилась Україна. Тому, долучайтесь.

Сьогодні ми недоінвестовані і недолюблені.

Що означає не інвестувати в Україну сьогодні? Це стати Джорджом Белом, який у 1999 році відмовився купити Google за $1 млн. Тож, не впустіть Україну.

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Про роботу президентом

Я президент України 248 днів. І всі ці дні я працював на Україну і не мав часу на свою родину. Мені важко пояснити своїм дітям, чому я не з ними дома.

Про вступ України в ЄС

Питання не в тому, коли ми будемо в ЄС, питання в тому, який статус буде у України в ЄС, яке буде ставлення до нашої країни. Ставлення, як до потужного і рівноправного гравця, країни, яку поважають і на яку не дивяться вниз.

Зараз дуже зручний момент. Одна країна зробила Exit, можливо, для України настав час зробити Enter.

Про нормандську зустріч

Я вірю в світло. Але я не хочу думати, що це світло в кінці тунелю.

Я просто бачу світло попереду і впевнений, що, якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра.

Про те, що Україна може запропонувати бізнес-партнерам

Ми готові говорити з потужними західними інвесторами.

Ми підготували нову програму Investment nanny. Кожній крупній компанії, яка приведе в Україну $100 млн+, ми забезпечимо окремий контракт з державою. У вас буде менеджер, який розмовляє п’ятьма мовами, і 24/7 він буде з вами працювати.

Всім інвесторам $10 млн+, які готові включитись у велику приватизацію, перші два роки ми даємо податкові канікули. Ви не будете сплачувати податок на прибуток протягом п’яти років. Welcome!

Сьогодні вигідно вкладати гроші в Україну.

Нагадаємо, у Давосі проходить 50-й ювілейний Міжнародний економічний форум, який щорічно збирає світових політичних та економічних лідерів.