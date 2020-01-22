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Факти / Україна

Зеленський у Давосі: В Україні шостий рік війна, стурбованості світу мало

Під час свого виступу на Всесвітньому економічному форму у Давосі президент Володимир Зеленський заявив, що на шостому році війни Україні недостатньо світової стурбованості.

Також український гарант закликав переосмислити та оновити правила міжнародної безпеки.

Читайте: Повний виступ Зеленського на форумі в Давосі

– Шостий рік у моїй країні йде війна. Шостий рік, як РФ анексувала у нас частину території. Незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та на сотні організацій, покликаних його захищати. Ось така new normality.

Світ згуртувався навколо вирішення цих питань. Та, чи достатньо українцям – загиблим і тим, хто втратив будинки – чи достатньо їм всесвітньої стурбованості та занепокоєності? Цього замало і це правда, – зазначив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленськийна полях Всесвітнього економічного форуму  зустрівся з головою правління та генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном.

Також Зеленський у Давосі зустрівся із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою

Нагадаємо, український сніданок в Давосі  відбудеться 23 січня о 8.30 за київським часом в рамках Всесвітнього економічного форуму. Традиційно його проведе Фонд Віктора Пінчука.

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