Під час свого виступу на Всесвітньому економічному форму у Давосі президент Володимир Зеленський заявив, що на шостому році війни Україні недостатньо світової стурбованості.
Також український гарант закликав переосмислити та оновити правила міжнародної безпеки.
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– Шостий рік у моїй країні йде війна. Шостий рік, як РФ анексувала у нас частину території. Незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та на сотні організацій, покликаних його захищати. Ось така new normality.
Світ згуртувався навколо вирішення цих питань. Та, чи достатньо українцям – загиблим і тим, хто втратив будинки – чи достатньо їм всесвітньої стурбованості та занепокоєності? Цього замало і це правда, – зазначив Зеленський.
Раніше Володимир Зеленськийна полях Всесвітнього економічного форуму зустрівся з головою правління та генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном.
Також Зеленський у Давосі зустрівся із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою
Нагадаємо, український сніданок в Давосі відбудеться 23 січня о 8.30 за київським часом в рамках Всесвітнього економічного форуму. Традиційно його проведе Фонд Віктора Пінчука.