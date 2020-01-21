Зеленський підписав закон про дешеві кредити для бізнесу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №436-ІХ щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.

Він передбачає виділення 2 млрд грн для запуску програми кредитів під 5-7-9% для підтримки мікро-та малого бізнесу. Відповідна програма дозволить малим та середнім підприємцям відкривати власну справу і створити тисячі робочих місць вже у 2020 році.

Читайте: Зеленський відкликав проект закону щодо децентралізації

Крім того, Фонд розвитку підприємництва надаватиме підтримку у вигляді компенсації відсоткової ставки до рівня 5-7-9% річних за кредитами у гривні. Відсоток залежатиме від розміру й типу бізнесу.

Якщо у малого та середнього бізнесу бракує застави, то підтримка підприємцям надаватиметься у вигляді часткових гарантій за кредитами.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про кредити для бізнесу 14 січня, щоб з 1 лютого вже змогла стартувати відповідна програма.