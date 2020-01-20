Путін розуміє мою позицію щодо незалежності України – Зеленський

Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, прокоментував позицію Володимира Путіна щодо України, який нібито не сприймає її як незалежну державу.

– Я не знаю, про що він думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна – незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє, – зазначив президент України.

При цьому він нагадав, що у нього з президентом РФ почався діалог, який вже приніс результати.

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– Ми повернули наших полонених, наші кораблі. Після трьох років без зустрічей нам вдалося домовитися про нормандський формат. Після цього відбувся другий обмін полоненими – найбільший обмін такого роду, – уточнив Зеленський.

Водночас глава держави хотів би, щоб процес врегулювання просувався набагато швидше.

Також Зеленський заявив, що ніколи не прагнув зайняти пост президента, якби не ставив за мету домогтися встановлення миру на Донбасі.

Нагадаємо, під час обміну полоненими 29 грудня Україні вдалося звільнити 76 громадян, натомість в ОРДЛО довелося віддати 127 осіб.

Джерело: The Times of Israel