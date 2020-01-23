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Гончарук – інвесторам: Економіка України – найпривабливіша у світі

Головна причина для того, щоб інвестори вкладали в Україну – найпривабливіша економіка в світі, що розвивається.

– Економіка України зростає швидше, ніж у середньому в світі, – заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час Українського сніданку на економічному форумі в Давосі.

За його словами, робота уряду базується на макроекономічній стабільності.

Гончарук повідомив, що наша країна нині має рекордні золотовалютні резерви.

Прем’єр додав, що Україна гарно виконує домашнє завдання – демонополізувала енергетичний сектор, ухвалила закон про конфесії, змінює системи освіти і охорони здоров’я.

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– Ми оновили менеджмент податкової, митної служби і фонду державного майна, – сказав він.

Крім того, Гончарук анонсував серйозні зміни у податковому законодавстві весною.

Як повідомлялося, Гончарук заявив про плани віддати управління над Укрзалізницею оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn.

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