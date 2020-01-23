В Україні з 1 квітня введуть безкоштовні медогляди для ветеранів

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда прогнозує введення обов’язкового щорічного безкоштовного медичного огляду ветеранів.

За її словами, медогляди будуть введені з 1 квітня 2020 року.

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– Ті ветерани, які не пройдуть цей безкоштовний медичний огляд, не матимуть права отримати від нас проплачену медичну послугу, – сказала Коляда.

Міністр зазначила, що зараз йде активна робота з тими закладами, які зможуть обслуговувати ветеранів. Це будуть медичні установи, які відповідатимуть вимогам НСЗУ і самі захочуть надавати їм такі послуги.

Коляда також підкреслила, що вже є міжнародні партнери, які зможуть підтримати медичні заклади.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін виділив 46 млн грн на ліквідацію заборгованості перед лікарями.