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Факти / Україна / Політика

Зеленський: Війська з Донбасу може вивести тільки Росія

Тільки Російська Федерація відповідальна за виведення військ з окупованої території Донбасу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Щодо виведення військ із тимчасово окупованої території, тут, звичайно, тільки Росія це може зробити, тільки вони, – сказав він в інтерв’ю ізраїльському 9 каналу.

Український лідер підкреслив, що не бачить вирішення конфлікту на Донбасі без виведення російський військ із території України.

Доповнюється…

Джерело: Інтерфакс-Україна

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