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Факти / Україна / Суспільство

Законопроект про дезінформацію має пройти публічне обговорення – Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що потрібно провести публічне обговорення закону про дезінформацію.

Проект закону протягом двох місяців розробляли фахові юристи.

– Цей законопроект потребує краш-тесту… І я би хотів, щоб адвокати, юристи разом зі StopFake, з журналістами, з іншими організаціями, які займаються дослідженням дезінформації, і провели цю систему через краш-тест, – сказав Бородянський.

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Завдяки публічному обговоренню, хочуть побачити, як можна покращити відповідний законопроект.

Міністр додав, що у проекті закону є багато запобіжників, що спрямовані на захист журналістів, які чесно виконують свої професійні обов’язки.

До слова, законопроект про протидію дезінформації передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність за поширення фейків.

Джерело: Детектор.Медіа

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