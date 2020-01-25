Іранець, який збив літак МАУ, перебуває у в’язниці – МЗС Ірану

Людина, яка помилково збила український літак МАУ в Ірані, сьогодні перебуває у в’язниці. Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф.

Нагадаємо, 8 січня поблизу столиці Ірану був збитий пасажирський літак Boeing 737 рейсу Тегеран-Київ. В результаті авіакатастрофи загинули 176 людей, які перебували на борту.

Серед загиблих було 11 громадян України, з них 9 – члени екіпажу. Більшість жертв були громадянами Ірану і Канади.

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Іран визнав, що в український літак Boeing 737 влучила ракета, запущена військовим Корпусом Вартових Ісламської Революції.

Наразі відбувається розслідування авіакатастрофи. Україна вже кілька разів зверталася до Ірану із запитом про передання бортових самописців літака для розшифрування. Але рішення щодо передачі Києву чорних скриньок ухвалюватиметься після доповіді про результати візиту іранської делегації в Україну.

Раніше Факти ICTV писали, чому Володимир Зеленський не міг відразу публічно говорити про збиття літака МАУ.

Джерело: ISNA