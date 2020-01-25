Иранец, который сбил самолет МАУ, находится в тюрьме – МИД Ирана

Человек, который ошибочно сбил украинский самолет МАУ в Иране, сегодня находится в тюрьме. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Напомним, 8 января недалеко от столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737 рейса Тегеран-Киев. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, находившиеся на борту.

Среди погибших было 11 граждан Украины, из них 9 – члены экипажа. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.

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Иран признал, что в украинский самолет Boeing 737 попала ракета, запущенная военным Корпусом Стражей Исламской Революции.

Сейчас идет расследование авиакатастрофы. Украина уже несколько раз обращалась к Ирану с запросом о передаче бортовых самописцев самолета для расшифровки. Но решение о передаче Киеву черных ящиков будет приниматься после доклада о результатах визита иранской делегации в Украину.

Ранее Факты ICTV писали, почему Владимир Зеленский не мог сразу публично говорить о сбитии самолета МАУ.

Источник: ISNA