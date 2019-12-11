На заході України викрили групу хакерів, які продавали росіянам інформацію із закритих державних ресурсів.

Четверо жителів Івано-Франківської та Львівської областей створили сайт, через який пропонували інформацію із обмеженим доступом, зокрема про закупівлю та переміщення воєнної техніки.

Ціна була договірною, залежала від обсягу та ступеня секретності.

Серед замовників були й представники Росії.

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Затримали хакерів під час продажу однієї з баз даних в Івано-Франківську.

Вдома у зловмисників працівники СБУ вилучили комп’ютерну техніку з базами даних, що є власністю держави та мають обмежений доступ.

За фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації, та за несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, відкрито кримінальне провадження.











СБУ затримала хакерів, що збували росіянам секретну військову інформацію / 3 фотографии

Нещодавно СБУ викрила у Києві ботоферму, яка створювала та просувала фейкові акаунти.