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Факти / Україна

ДБР готується передати до суду одну зі справ Майдану

Спеціальний слідчий відділ ДБР, який лише 11 січня був остаточно укомплектований, вже готується скерувати до суду одну зі справ щодо подій на Майдані у 2013-2014 роках.

Співробітники підрозділу у справах Майдану розповіли про план своєї роботи.

Зокрема, наразі відбувається прийом відповідних кримінальних проваджень від Офісу генерального прокурора.

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– Тривалість процесу пов’язана з великою кількість епізодів та речових доказів у справах. За прийнятими провадженнями формуються плани подальших слідчих дій, щоб забезпечити якісні результати у розслідуванні справ Майдану. Незважаючи на короткий термін роботи підрозділу, наразі слідчі ДБР вже готуються до скерування однієї із справ до суду, – йдетс у повідомленні.

Нагадаємо, шість років тому Сергій Нігоян та Михайло Жизневський стали першими героями Небесної сотні, які загинули 22 січня 2014 року на Майдані.

Джерело: ДБР

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