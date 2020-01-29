Епідемія коронавірусу: українців евакуюють з Китаю чотирма рейсами

Авіакомпанія МАУ збирається здійснити два рейси для евакуації українських туристів з Китаю в зв’язку з епідемією коронавірусу.
Рейси з китайського міста Саньї відбудуться 30 січня і 3 лютого.
Також туроператор Join UP збирається повернути своїх туристів з острова Хайнань рейсами 29 січня і 1 лютого.
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Станом на 29 січня налічують близько 6 тис. людей, які заразилися коронавірусом. Від хвороби вже загинули 132 людини.
Також зростає кількість хворих на новий тип коронавірусу в усьому світі.
Наразі випадки захворювання зафіксували в Японії, Таїланді, Малайзії, Сінгапурі, Австралії, Франції, Німеччині, Південної Кореї, США, Канаді та В’єтнамі.
До слова, вченим з Австралії вдалося створити копію коронавірусу 2019 nCoV.
Це повинно допомогти міжнародним лабораторіям у боротьбі з коронавірусом.