Епідемія коронавірусу: українців евакуюють з Китаю чотирма рейсами

Авіакомпанія МАУ збирається здійснити два рейси для евакуації українських туристів з Китаю в зв’язку з епідемією коронавірусу.

Рейси з китайського міста Саньї відбудуться 30 січня і 3 лютого.

Також туроператор Join UP збирається повернути своїх туристів з острова Хайнань рейсами 29 січня і 1 лютого.

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Станом на 29 січня налічують близько 6 тис. людей, які заразилися коронавірусом. Від хвороби вже загинули 132 людини.

Також зростає кількість хворих на новий тип коронавірусу в усьому світі.

Наразі випадки захворювання зафіксували в Японії, Таїланді, Малайзії, Сінгапурі, Австралії, Франції, Німеччині, Південної Кореї, США, Канаді та В’єтнамі.

До слова, вченим з Австралії вдалося створити копію коронавірусу 2019 nCoV.

Це повинно допомогти міжнародним лабораторіям у боротьбі з коронавірусом.