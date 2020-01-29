Эпидемия коронавируса: украинцев эвакуируют из Китая четырьмя рейсами

Авиакомпания МАУ собирается осуществить два рейса для эвакуации украинских туристов из Китая в связи с эпидемией коронавируса.

Рейсы из китайского города Саньи состоятся 30 января и 3 февраля.

Также туроператор Join UP собирается возвратить своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

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По состоянию на 29 января насчитывают около 6 тыс. человек, которые заразились коронавирусом. От болезни уже погибли 132 человека.

Также растет количество заболевших новым типом коронавируса по всему миру.

Сейчас случаи заболевания зафиксировали в Японии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Австралии, Франции, Германии, Южной Корее, США, Канаде и Вьетнаме.

К слову, ученым из Австралии удалось создать копию коронавируса 2019-nCoV.

Это должно помочь международным лабораториям в борьбе с коронавирусом.