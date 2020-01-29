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Факти / Україна / Суспільство

Скрутили ногу. Чорновол поскаржилась на ДБР і показала висновки МРТ

Колишній народний депутат Тетяна Чорновол проникла в ДБР, після чого силовики змусили її покинути приміщення. Вона заявила, що спецпризначенці скрутили їй ногу.

– Спецназ ДБР навмисне скрутив мені ногу силовим прийомом, схожим на той, яким скручують шию, – написала Чорновіл.

Також вона оприлюднила висновок МРТ, в якому зазначено:

– МР-ознаки субтотального розриву передньої хрестоподібної зв’язки, контузії латерального виростка стегнової кістки, обох виростків гомілкової кістки патерціального пошкодження медіальної колатеральної зв’язки і медіального тримача наколінника.

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Народний депутат від Європейської солідарності Марія Іонова заявила, що в будівлі ДБР на неї і на Чорновол напали невідомі тітушки.

– Сподіваюся, що невідворотність покарання за злочини буде продемонстрована у цій справі, а порушники закону і тітушки, які зламали ногу Тетяні Чорновол в приміщенні ДБР, на очах журналістів, будуть покарані, – написала Іонова.

Нагадаємо, 28 січня колишнього депутата Верховної Ради Тетяну Чорновол силою вивели з брифінгу Державного бюро розслідувань, який проводив новопризначений заступник директора – Олександр Бабіков.

Фото: УНІАН

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