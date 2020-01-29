Бывший народный депутат Татьяна Черновол проникла в ГБР, после чего силовики заставили ее покинуть помещение. Она заявила, что силовики скрутили ей ногу.

– Спецназ ГБР умышленно скрутил мне ногу силовым приемом, похожим на тот, которым скручивают шею, – написала Черновол.

Также она обнародовала заключение МРТ, в котором указано:

– МР-признаки субтотального разрыва передней крестообразной связки, контузии латерального мыщелка бедренной кости, обеих мыщелков берцовой кости патерциального повреждения медиальной коллатеральной связки и медиального держателя наколенника.

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Народный депутат от Европейской солидарности Мария Ионова заявила, что в здании ГБР на нее и на Черновол напали неизвестные титушки.

– Надеюсь, что неотвратимость наказания за преступления будет продемонстрировано в этом деле, а нарушители закона и титушки, которые сломали ногу Татьяны Чорновол в помещении ГБР, на глазах журналистов, будут наказаны, – написала Ионова.

Напомним, 28 января бывшего депутата Верховной Рады Татьяну Чорновол силой вывели из брифинга Государственного бюро расследований, который проводил новый заместитель директора – Александр Бабиков.