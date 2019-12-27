Здешевлення опалення – перші міста, де прийдуть платіжки зі зниженими тарифами

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що місцева влада почала переглядати тарифи для населення.

– Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів і багато інших міст вже переглядають тарифи. Яскравий приклад Кропивницького – там сума в платіжці вже буде менше на 28,7%, – написав він.

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Гончарук закликав усіх представників влади на місцях активно долучатися до процесу.

– Це результат спільної роботи нашої команди і президента України. І ми тільки починаємо! – йдеться в повідомленні прем’єра.



Нагадаємо, уряд прийняв рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.