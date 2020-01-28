Знайди її на мапі. Помпео посварився з журналісткою через запитання про Україну

Державний секретар США Майк Помпео розкритикував журналістку NPR Мері Луїз Келлі через інтерв’ю, в якому вона задавала йому питання про Україну.

Зокрема, держсекретареві не сподобалося те, що його питали про екс-посла США в Україні Марі Йованович.

Після інтерв’ю Помпео запросив журналістку в особистий кабінет, де кілька хвилин кричав на неї і натякав на те, що американців не хвилює Україна.

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Також він попросив журналістку знайти Україну на мапі. Келлі вважає, що правильно вказала на місце, де знаходиться країна, а Помпео стверджував, що представник ЗМІ вказала на Бангладеш.

Після скандалу Держдепартамент США виключив іншу журналістку NPR зі списку репортерів, які поїдуть в тур Європою та Азією разом з держсекретарем.

До слова, офіційний візит Майка Помпео в Україну може відбутися 30 січня.

Джерело: NPR