Зеленський сподівається на призначення спецпредставника США щодо Донбасу і Криму

Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з держсекретарем Сполучених Штатів Майком Помпео висловив надію на те, що Державний департамент США призначить спецпредставника з врегулювання конфлікту на Донбасі і деокупації Криму.

Він також сподівається на те, що США будуть більше залучені у врегулюванні ситуації з Донбасом і Кримом.

– Сьогодні я висловив надію, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів врегулювання на Сході України і деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремого посадовця з Державного департаменту, – сказав Зеленський.

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Президент додав, що його поїздка до Вашингтона буде правильним рішенням як для України, так і для США. Однак необхідно, щоб були важливі предмети для розмови.

До слова, Майк Помпео заявив, що Володимиру Зеленському не ставили жодних умов для візиту до Вашингтона.