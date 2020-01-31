Україна та США планують укласти багато контрактів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з державним секретарем США Майком Помпео заявив, що дружба між країнами має бути взаємовигідною.

За його словами, наразі Україна хоче укласти багато контрактів з США.

– Ми говоримо про багато контрактів в різних галузях, в різних сферах, які ми хочемо укласти між нашими країнами. Мені здається, що в України і США новий крок у відносинах, зараз проводиться багато зустрічей, – сказав Зеленський.

Читайте: США не зменшуватимуть розмір військової допомоги Україні – Washington Post

Президент додав, що Україна робить все, щоб поліпшити відносини з США, а також збільшилися американські інвестиції в нашу країну.

Наразі в України і Сполучених Штатів дуже гарні відносини, і можна сказати, що США підтримують і захищають нашу країну не лише на словах.

До слова, Майк Помпео заявив, що Росія не повинна стояти на шляху демократії та обмежувати права українців.